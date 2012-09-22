ЦИК разрешила менять место голосования, но только в пределах округа

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

«Миграция избирателей не прекращается, такие заявления об изменении места голосования без изменения избирательного адреса стали массовыми, поэтому Центральная избирательная комиссия вынуждена внести изменения в порядок», - сказала секретарь ЦИК Татьяна Лукаш.

Согласно решению ЦИК, орган ведения Государственного реестра избирателей может изменить места голосования избирателя на другой обычный избирательный участок в пределах одномандатного избирательного округа, к которому такой избиратель относится, на основании сведений реестра о его избирательном адресе.

«В случае необходимости органы ведения реестра могут проверять сведения об избирателе путем обращения в соответствующий орган Министерства внутренних дел Украины», - говорится в решении.

В то же время эта норма не будет касаться членов окружных и участковых избирательных комиссий, которые вынуждены изменять свое места голосования из-за необходимости работать в избиркомах.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября ЦИК утвердил более жесткие условия для временного изменения избирателем места голосования без изменения избирательного адреса, в том числе путем введения специального удостоверения.

Состоянием на 12 сентября тенденция к увеличению избирателей наблюдалась в одномандатном избирательном округе № 221 (Киев, Печерский район), голосовать на котором с начала избирательного процесса выразили желание 377 избирателей (в этом округе баллотируются 19 кандидатов, в том числе депутат Киеврады Алла Шлапак, бывший член Партии регионов Василий Горбаль, представитель Партии регионов Алексей Кущ, адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин, представитель партии «Украина – Вперед!» Валерий Шевчук, представитель коммунистов Александр Кондратьев и другие).

В округе № 222 (Киев, Соломенский район) выразили желание голосовать 584 неместных избирателей. В этом округе баллотируются 23 кандидата, в том числе депутат-«регионал» Максим Луцкий, Рена Назарова («УДАР»), Дмитрий Андриевский (выдвиженец партии "Батькивщины") и его однофамилец Виктор Андриевский (самовыдвиженец).

В округе № 212 (Киев, Дарницкий район) выразили желание голосовать 134 новых избирателей. В этом округе баллотируется 39 кандидатов, в том числе – самовыдвиженцы адвокат Татьяна Монтян, народный депутат Тарас Черновил, представитель партии "УДАР" Кирилл Куликов и представитель Партии регионов Андрей Фурсов.

В одномандатном избирательном округе № 95 (Киевская область, г. Ирпень), в котором баллотируется представитель Партии регионов Петр Мельник, количество избирателей уже увеличились на 920 человек.

В связи с этим ЦИК обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факт возможных манипуляций институтом временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.