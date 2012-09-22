У Тимошенко узнали, что на экс-премьера готов фильм-компромат
Первый национальный телеканал в ближайшее время будет транслировать фильм против экс-премьера Юлии Тимошенко.
Об этом заявил депутат от БЮТ Сергей Соболев в эфире "Шустер Live".
"Мы сейчас еще станем свидетелями, и вы это увидите, как ваш канал, не ваша программа, а ваш канал, скоро будет транслировать фильм, который уже заказан, кстати, в российских пиар-агентствах. О том, как бывшие соратники Тимошенко рассказывают очередные небылицы о ней", - рассказал он.
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"Мы об этом уже знаем. Слава богу, что достаточное количество людей, которые даже на сегодня не с Тимошенко, отказались от съемок в этом фильме", - уточнил Соболев.
"Мы уже знаем по фамилиям, кто согласился. Ждите новые сериалы, которые продемонстрируют по государственному каналу", - цитирует Украинская правда.