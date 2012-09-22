Юристы и журналисты намерены обуздать коррупцию в Одессе

Проект создан с целью противодействия коррупции, освещения фактов взяточничества местных чиновников и расходования бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, участники проекта объявили, что в вечерней программе телекомпании «Новая Одесса» будут продемонстрированы первые результаты общественного расследования фактов закупки по завышенным ценам продовольствия для школ и детсадов.

Как заявил координатор проекта Владимир Усов, «мы выяснили, что за бюджетные средства продукты питания для детей одесситов закупаются у двух фирм не только по завышенным ценам, но и с нарушением сроков годности. Мы это покажем с документами в руках и предложим руководящим одесским чиновникам объяснить налогоплательщикам, почему так происходит, а также потребуем разорвать договора между поставщиками и заказчиком – Управлением образования Одесского горсовета».

«Если эти договора по поставкам разорвут и заключат новые, которые окажутся не такими ущербными и невыгодными для одесситов, будем считать, что добились конкретных результатов. Причем мы готовы везде публично отстаивать интересы городской громады, в том числе в судебных инстанциях» , - отметил юрист и правозащитник Александр Славский.

По словам журналистки Оксаны Бутук, и первая телепрограмма проекта «Одесса под контролем», и подготавливаемая к показу на следующей неделе вторая, и все последующие создаются на основе публичных контактов, в том числе с чиновниками и депутатами.

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«Мы видим свою задачу прежде всего в том, чтобы создать определенный алгоритм действия - мостик между властью и гражданами. С учетом того, что у обычного человека пока нет механизма для контроля за властью. Обращаясь по любому вопросу в госструктуры и получая бесчисленные отписки, многие просто опускают руки», - отметила О.Бутук.

Участники проекта ставят целью раскрывать факты коррупции, содействовать их раскрытию и наказанию виновных. И создают группы содействия в социальных сетях, чтобы каждый одессит смог сообщить об известных ему противоправных действиях власти. И совместно с нами добивался их устранения.