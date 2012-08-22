Александр Галкин снова назначен прокурором Одесской области

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

По информации пресс-службы, А.Галкин - государственный советник юстиции 3-го класса, работает в органах прокуратуры с 1986 года, прошел путь от стажера прокуратуры до заместителя генерального прокурора. Работал прокурором в регионах Украины, в частности, заместителем прокурора Винницкой области, прокурором Черновицкой, Полтавской, Одесской (в 2005-2007 гг.) областей, а также прокурором Днепровской экологической прокуратуры.

Кроме того, информируется, что на должность заместителя генерального прокурора назначен Виталий Билоус.

В.Билоус работает в органах прокуратуры на протяжении почти 20 лет. За время работы занимал руководящие должности в региональных прокуратурах, центральном аппарате, был начальником Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, в середине августа 53-летний прокурор Одесской области Степан Молицкий подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.