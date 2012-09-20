Комитет Сената США призывает ограничить выдачу виз причастным к заключению Тимошенко
08:51, 20 сентября 2012Политика
5717
Американские законодатели предлагают вводить визовые ограничения украинским чиновникам, которые прибегают к нарушению прав человека, коррупции и другим антидемократическим действиям.
Сенат США принял критическую резолюцию по Украине
Такое решение единогласно поддержали члены комитета по иностранным делам Сената США на заседании, которое завершилось поздно вечером в среду, передает Радио Свобода.
Принятая сенаторами резолюция призывает к «безоговорочному освобождению политических заключенных», в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.
Также речь идет о проведении честных и прозрачных выборов в парламент. «Резолюция направляет мощный и недвусмысленный сигнал украинскому правительству: выборочному преследованию оппонентов нет места в сообществе демократических государств», - сказал один из инициаторов резолюции сенатор Дик Дурбин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter