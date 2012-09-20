ГАИ упорно молчит об истории с ДТП, в которое попал кортеж Королевской

В Луганском областном управлении ГАИ отказываются сообщить, возбуждено ли уголовное дело по факту ДТП с участием машины из «кортежа» лидера партии «Украина – вперед!» Натальи Королевской и второго номера избирательного списка партии Андрея Шевченко, которое произошло еще 1 сентября в 17.40 на трассе в Антрацитовском районе Луганской области.

В областном управлении ГАИ УНИАН сообщили, что 1 сентября на 794 км + 400 м автодороги М-03 «Киев-Харьков-Должанский» произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы 4 человека. «Водитель ВАЗ-211040-125, 22-летний житель Антрацитовского района, двигаясь со стороны Дебальцево в Красный Луч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 62-летнего водителя – жителя Луганска», - сообщили в УГАИ.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 и трое пассажиров указанных автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

При этом в УГАИ отказались сообщить, возбуждено ли уголовное дело по факту этого ДТП.

В то же время, как сообщил корреспонденту УНИАН источник в ГУМВД области, 1 сентября Н.Королевская и А.Шевченко посетили Красный Луч, где провели ряд встреч с местными жителями, а также посетили некоторые предприятия города и пообщались с рабочими в рамках избирательной компании. По словам источника, после посещения в Красном Луче завода по изготовлению алюминиевого профиля, кортеж кандидатов в народные депутаты - 5 автомобилей - выехал из города. В это время со стороны Дебальцево ехал ВАЗ-211040-125 (десятая модель), которым управлял молодой парень, а на заднем сидении сидели две девушки. «Десятка» ехала из Донецка в Красный Луч.

«Вдруг из кортежа выскочила «семёрка» навстречу этой «десятке». Водитель «десятки» увильнул, чтобы не было столкновения, слегка задев «семёрку», съехал на обочину справа, а потом его вынесло на встречную полосу, а потом он вылетел в кювет», - рассказал источник. «В итоге, водитель и две пассажирки ВАЗ-211040-125 были госпитализированы в больницу Красного Луча. Королевская и Шевченко помогли доставить пострадавших в больницу. Девушек доставили в реанимацию, так как они пострадали больше водителя. Автомобиль, на котором они ехали, не подлежит восстановлению», - пояснил собеседник УНИАН.

Матери пострадавших девушек обращались за материальной помощью к местным депутатам, так как лечение оказалось дорогостоящим.

В свою очередь, пресс-секретарь партии “Украина -Вперед!” Павел Кучер в комментарии УНИАН сообщил, что 1 сентября Н.Королевская и А.Шевченко были в агитационной поездке в Луганской области и по дороге из Красного Луча в Донецк «они стали очевидцами тяжелого ДТП».

«На 794 километре трассы М-03 водитель машины "ВАЗ-2110", двигаясь в сторону Красного Луча и совершая обгон по правой обочине, не справился с управлением и его авто вынесло на встречную полосу и он едва не врезался во внедорожник, в котором сидела Н.Королевская и А.Шевченко”, - сказал П.Кучер. Он отметил, что водитель их авто сумел избежать столкновения, но ВАЗ-2110 врезался в следующую за внедорожником машину "ВАЗ-2107", за рулем которой был давний соратник Н.Королевской Николай Огиенко, который сопровождал ее в агитационном туре.

«В результате, «ВАЗ-2110» оказался в кювете на противоположной стороне. Очень серьезно пострадали девушки, которые ехали в ней, а в машине Н.Огиенко пострадал он и еще два пассажира. Машина, в которой ехали А.Шевченко и Н.Королевская, сразу остановилась. Они вышли, оказали первую помощь, вызвали «скорую» и ГАИ», - сказал он.

По словам П.Кучера, в результате ДТП серьезно пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. Он также назвал преувеличенной информацию о том, что в ДТП попал кортеж Н.Королевской. “Там всего было две машины”, - сказал он.

П.Кучер также отметил, что «А.Шевченко, который помогал пострадавшим, был измазан в их крови, и именно это могло натолкнуть на мысль, что он был одним из участников ДТП. Но он всего лишь помогал».

Отвечая на вопрос, почему информация о ДТП появилась спустя почти три недели, П.Кучер отметил, что “сейчас происходит избирательная кампания и поэтому ни Наталия Королевская, ни Андрей Шевченко не хотели бы, чтобы эта ситуация была истолкована как политическая агитация”.