Муфтий Украины признал, что в Украине есть угроза распространения исламского радикализма

Председатель Духовного управления мусульман, муфтий Украины Шейх Ахмед Тамим пояснил, что широкое распространение и легкий доступ к литературе радикального содержания рано или поздно может повлиять на сознание и мышление людей. Об этом он заявил в интервью газете «Урядовый курьер».

«Кто-то может это использовать, особенно когда у человека есть социальные, политические, экономические образы. Поэтому такой человек может попасть под влияние различных течений, действующих как под лозунгом религии Ислам, так и других верований», - объясняет муфтий Украины.

«Несколько лет наблюдений позволяют говорить, что есть определенная часть молодежи, которая воспринимает идеи Ислама исключительно с радикальной точки зрения. Такие люди объединяются в группы, создавая микрообщества, не контактируя с теологами или духовными лидерами. Опасность есть, и когда-нибудь это может вызвать конфликт», - отметил он.

«Имея серьезную финансовую поддержку, различные политико-религиозные организации тиражируют и бесплатно распространяют литературу радикального и экстремистского содержания. Эти книги можно найти во многих библиотеках, а радикальное видение Ислама широко распространенно в Интернете. Поэтому люди, которые хотят познакомиться с Исламом, в основном попадают на такие источники информации. Отсюда и возникают мысли, что Ислам - это угроза, терроризм или экстремизм. Но в действительности это не так», - отметил муфтий.

Шейх Ахмед объяснил, что одной из главных задач ДУМУ является распространение истинных знаний об Исламе и противостояния экстремистским идеологическим течениям, выдающих себя за ислам. Кроме этого ДУМУ пытается контролировать литературу, которая поступает в Украину, а также печатается в нашей стране, учить мусульман истинному Исламу.

«Наша позиция - работать не только с местными мусульманами, но и со всеми членами украинского общества для исправления общественного мнения об Исламе и противостояния экстремизму во всех его проявлениях», - отметил шейх.

Справка: Мусульмане является одной из крупнейших межнациональных религиозных общин в нашей стране - в Украине последователей Ислама насчитывается более 2 млн человек.