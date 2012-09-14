Яценюк подозревает Клюева в «крышевании» подставных партий в ОИК

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк.

Он напомнил, что после того, как Центральная избирательная комиссия отменила свои решения относительно проведения жеребьевки в каждой окружной избирательной комиссии отдельно, по результатам этого жеребьевки большинство членов ОИК являются "представителями Партии регионов и ее сателлитов", - цитирует Яценюка Украинская правда.

Он также обратил внимание на то, сколько замен членов ОИК эти партии провели в последнее время.

"За последние несколько недель эти фантомные партии - потому что это не партии, а просто устав, печать и представитель Партии регионов, который подписывает представление в ОИК, - они совершили следующее количество замен в ОИК:

Всеукраинская партия "Братство" - 226 замен, партия "Русский блок" - 226, партия "Русское единство" - 221, такая известная партия "Союз анархистов Украины" - 219, политическая партия "Русь единая" - 230, партия "Единая семья" - 211 замена ", - сказал Яценюк.

"Все это представители, которыми лично занимается секретарь СНБО Андрей Клюев, который мечтает о должности премьер-министра и понимает, что если он проиграет выборы, то он премьером не станет. А решить проблему премьерства через демократические выборы невозможно, так как на них они точно проиграют", - сказал оппозиционер.

По мнению Яценюка, готовя тотальную фальсификацию выборов, власть "ведет Украину к международной изоляции".