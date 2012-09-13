ЦИК внезапно изменила правила жеребьевки

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК при поддержке 8 из 12 присутствующих на заседании членов комиссии (Жанна Усенко-Черная и Юлия Швец проголосовали против внесения изменений, а Валерий Шелудько и Игорь Жиленко воздержались).

"Фактически будет проведена одна жеребьевка сразу по всем комиссиям", - сообщил член ЦИК Александр Шелестов.

Представители ВО "Свобода" и "Батькивщина" Олег Махницкий и Руслан Князевич обратили свое внимание на то, что ЦИК вносит изменения в порядок проведения жеребьевки за пять дней до ее проведения.

"Если участковые комиссии будут формироваться так, как формировались окружные избирательные комиссии, по результатам одной жеребьевки сразу по всем участкам, то на этом все разговоры о честных выборах нужно заканчивать", - сказал Р.Князевич.

По его словам, ЦИК, принимая это решение за пять дней до проведения жеребьевки, лишает политические силы возможности обжаловать ее в судебном порядке. Он призвал комиссию не принимать это решение.

О.Махницкий назвал "дискриминационным" решение об изменении порядка жеребьевки о формировании составов участковых комиссий. "Есть рекомендации Венецианской комиссии относительно невозможности изменения норм избирательного законодательства за год до проведения выборов. Это решение является нормативным актом, который предусматривает такую норму как проведение жеребьевки. И это происходит за пять дней до ее проведения окружными избирательными комиссиями", - отметил О.Махницкий.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа в ЦИК состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и пяти парламентских партий.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство»

В то же время в состав ни одной ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и «ВО «Свобода».