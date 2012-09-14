Колесниченко «отрыжка» сошла с рук: суд не удовлетворил иск галичанки
10:21, 14 сентября 2012Политика
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Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск к народному депутату от Партии регионов Вадиму Колесниченко относительно его высказываний об украинском языке.
Колесниченко в суд не пришел
Заседание состоялось 12 сентября по иску жительницы Тернополя Галины Пантюхин о защите ее чести и достоинстве в связи с тем, что В.Колесниченко во время телеэфира обидно высказывался об украинском языке, сообщает «Зеркало недели».
Сам В.Колесниченко в суд снова не явился и своего представителя не прислал.
Как известно, ранее В.Колесниченко заявил, что не считает украинским языком диалекты, на которых говорят на Львовщине и Галичине.
«Я против львовско-галицких диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. Я не считаю то, что нам предлагают, украинским языком. Это отрыжка той части Украины, которая когда-то была постоянно под чьим-то гнетом», - заявил В.Колесниченко.
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