В МВД говорят, что избитые агитаторы к ним не обращались

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве, 9 сентября около 16 часов с интервалом в 16 минут по спецлинии 102 с одного адреса поступило два сообщения о происшествиях с участием политических агитаторов. Инцидент произошел на проспекте Космонавта Комарова в Соломенском районе Киева.

«На место вызова немедленно прибыл автопатруль Соломенского райуправления милиции. Первоочередными мерами были установлены все участники инцидента и вызвана следственно-оперативная группа», - сообщают в милиции. Также отмечают, что «во время выяснения обстоятельств этого происшествия установлено, что инцидент между сторонами возник на почве разногласий в политических взглядах».

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«В отличие от своих «обидчиков», политические агитаторы категорически отказались ехать в райуправление милиции, чтобы в деталях выяснить все обстоятельства происшествия и написать заявление о совершенном в отношении них преступлении, о котором шла речь в первом сообщении по спецлинии «102». Женщина ограничилась предоставлением объяснения на месте», - говорится в сообщении ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Двое других участников инцидента проехали в райуправление и объяснили, что сделали замечание мужчине и женщине, которые, по их мнению, расклеивают и раздают листовки с нарушением действующего законодательства. В ответ активисты стали кричать и угрожать. После чего мужчины вызвали милицию. Обвинение активистов в завладении их фотоаппаратом они отвергли как неправдивые», - сказали в милиции и отметили: «На текущий момент ни одна из сторон конфликта с письменными заявлениями по поводу совершенного в отношении них преступления в милицию не обращалась».

Происшествие зарегистрировано согласно действующему законодательству в Соломенском райуправлении милиции. Продолжается доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сказали в милиции.

Как сообщали СМИ, в воскресенье в Киеве неизвестные лица совершили нападение на активистов, которые раздавали листовки с призывом не голосовать на выборах за Партию регионов.

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В комментарии "Украинской правде" один из пострадавших Илья Кротенко сообщил, что нападение произошло в воскресенье около 16 часов. На группу активистов, которая распространяла листовки в Киеве, напали сначала двое, а затем присоединилось еще несколько "братков", рассказал пострадавший. Нападавшие пытались отобрать листовки и фотоаппарат, которым активисты вели съемку нападения. На помощь активистам пришли прохожие.

Только после этого приехали три наряда милиции.

Главным участником нападения на активистов, которые раздавали листовки против ПР, как пишет УП, оказался заместитель председателя Киевской организации "Молодые регионы" Роман Карпов. Его идентифицировал один из читателей этого интернет-издания. Уточняется также, что Р.Карпов является и заместителем председателя Соломенской районной организации Партии регионов.

Сегодня, 10 сентября, народные депутаты Вячеслав Кириленко и Ксения Ляпина направили запрос к генеральному прокурору и министру внутренних дел Украины с требованием привлечь к ответственности причастных к нападению на общественных активистов движения «Видсич». Парламентарии также требуют расследовать, почему представители милиции своевременно не отреагировали и не привлекли к ответственности нападавших.