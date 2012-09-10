В Киеве напали на активистов, которые агитировали против ПР (видео)

Об этом "Украинской правде" сообщил один из пострадавших Илья Кротенко.

"Нападение произошло вчера около 4 вечера. На нашу группу, которая распространяла листовки в Киеве, напали сначала двое, а потом присоединилось еще несколько" братков". Сначала они пытались просто задержать нас, а потом забрать открытки и рюкзаки с листовками", - рассказал активист.

Затем неизвестные силой отобрали фотоаппарат, на который велась видеосъемка.

"Инцидент увидели прохожие и остановили нападающего, отобрав у него фотоапарт и вернув нам. После этого приехало три наряда милиции, и пострадавшая Дарья Петришин написала заявление в милицию на обидчика", - рассказал Кротенко.

Активист также отметил, что предварительно к ним подходила милиция и согласилась с тем, что их действия законны.

"За час до этого нас задержала милиция, но потом отпустила, признав наши действия вполне законными", - добавил он.