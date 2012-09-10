На активистов в Киеве напал руководитель из "Молодых регионов" (фото)

Об этом сообщает "Украинская правда".

Карпов также является депутатом Соломенского районного совета и заместителем председателя Соломенской районной организации Партии регионов.

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На сайте "Молодых регионов" можно найти фото, на которых нападающий сопровождает народного депутата от Партии регионов Максима Луцкого, который вручает благодарности лучшим работникам.

Сейчас Максим Луцкий баллотируется от Партии регионов в Верховную Раду в Соломенском районе Киева (избирательный округ № 222).