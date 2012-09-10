На активистов в Киеве напал руководитель из "Молодых регионов" (фото)
14:02, 10 сентября 2012Политика
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Главным участником нападения на активистов, которые раздавали листовки против ПР в Киеве, оказался заместитель председателя Киевской организации "Молодые регионы" Роман Карпов.
Слева - нападающий с видео, справа - фото с сайта Молодые регионы. Коллаж УП
Об этом сообщает "Украинская правда".
Карпов также является депутатом Соломенского районного совета и заместителем председателя Соломенской районной организации Партии регионов.
На тему: В Киеве напали на активистов, которые агитировали против ПР (видео)
На сайте "Молодых регионов" можно найти фото, на которых нападающий сопровождает народного депутата от Партии регионов Максима Луцкого, который вручает благодарности лучшим работникам.
Сейчас Максим Луцкий баллотируется от Партии регионов в Верховную Раду в Соломенском районе Киева (избирательный округ № 222).
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