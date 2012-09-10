Тюремщики божатся, что конфиденциальность свиданий Луценко не нарушают

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС).

В сообщении отмечается, что "порядок предоставления свиданий осужденному с адвокатами и защитниками утвержден Уголовно-исполнительным кодексом Украины и Правилами внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний". В нем сказаhttp://www.unian.net/news/524270-lutsenko-otkazalsya-ot-svidaniy-s-zaschitnikami-cherez-bronirovannoe-steklo.htmlно, что "свидания осужденного Ю.Луценко с адвокатами и защитниками проводятся в комнате краткосрочных свиданий Менской исправительной колонии (№ 91)".

"Порядок оборудования таких комнат также обусловлен требованиями нормативных документов. В частности, такие комнаты оборудованы кабинами, разделенными между собой стеклянными перегородками. В кабинах установлены полки с вмонтированными переговорными устройствами (телефонными трубками). Конфиденциальность свиданий, которые проходят в таких комнатах, не нарушена ", - заявляют в ДПтС.

В сообщении отмечается, что "порядок направления обращений или получения осужденными корреспонденции также регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Украины и Правилами внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний. Так, все обращения (направляемые осужденным, или в адрес осужденных) регистрируются в канцелярии учреждения, после чего направляются (передаются) адресатам ".

"Соответственно, заявления о невозможности передачи корреспонденции осужденному Луценко, не соответствуют действительности», - заявляют в ДПтС.

Как сообщал сегодня УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии «Народная Самооборона», адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин заявил, что происходит нарушение прав по отношению к его подзащитного. Он отметил: «Нам отказано во встрече с Луценко в формате прямого общения, в очередной раз предложено общаться с ним через бронированное стекло и телефон, который прослушивается. Как может осуществляться защита моего клиента, если наш разговор прослушивается, записывается и, наверное, транслируется по требованию».

И. Фомин отметил, что предварительно он направил на имя руководителя Менской ВК № 91 заявление о нарушении прав его подзащитного Юрия Луценко. «Это несоблюдение адвокатской тайны, нарушение требований переписки, а также ограничения в праве на телефонное общение и получение корреспонденции и интернет-распечаток», - уточнил он.

И.Фомин также сказал, что, несмотря на наличие такого заявления, руководство Менской ВК действовало в нарушение норм закона. «Нарушаются нормы Уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов на право адвокатской тайны», - добавил адвокат.

При этом подчеркнул, что они вместе с И.Луценко вынуждены были прекратить общение с подзащитным в общей комнате для свиданий.

Защитник и жена Ирина Луценко сразу после отказа сотрудниками ВК в конфиденциальном формате встретиться с экс-министром внутренних дел, отбывающий наказание в Менский исправительной колонии № 91, сообщила, что «мы снова увидели Луценко за стеклом, услышав голос только в телефонную трубку».

Ю.Луценко заявил, что отказывается от свиданий с защитниками для получения правовой помощи в таком формате.