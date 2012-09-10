Власенко надеется, что Тимошенко завтра в суд не потащат

Как передает корреспондент УНИАН, такую надежду на брифинге в Харькове выразил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Я надеюсь, что, поскольку ничего не изменилось, то и завтра в заседании ничего не изменится, то есть, Юлия Владимировна не будет доставлена, поскольку это абсурдно - человека доставлять из больницы в зал судебных заседаний», - сказал С.Власенко.

В то же время, он обратил внимание на то, что судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский, который рассматривает дело относительно ЕЭСУ, назначив судебное заседание в рамках восьминедельного периода, нарушил рекомендации немецких врачей, которые просили обеспечить, по меньшей мере, 8 недель покоя для экс-премьера для продолжения успешного курса реабилитации.

«Как вы помните, врачи требовали хотя бы 8 недель без участия в судебных заседаниях, но судья в который раз не прислушался к рекомендациям, и назначил слушание дела в пределах этого срока», - отметил С.Власенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело относительно Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

14 августа Киевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела на 11 сентября.