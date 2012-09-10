ЕС надеется упростить визы для украинцев до конца года

Об этом она заявила в письме в адрес УНИАН.

“Я надеюсь, что измененное соглашение вступит в силу до конца этого года”, - написала комиссар.

Она напомнила, что Украина и ЕС подписали изменения к соглашению об упрощении визового режима 23 июля этого года, а также подчеркнула, что эти изменения предусматривают, в частности, расширение категорий граждан, подпадающих под упрощение визового режима, а также уменьшение свободы стран-членов при одобрении решений относительно срока действия многократных виз.

Как сообщал УНИАН, соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС действует с 2008 года. 23 июля этого года министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле подписали в Брюсселе изменения к этому соглашению.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, сопровождающих тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и пр., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнеры, жены, дети и родители граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу в целях бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посетят граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающего журналистов.

Многократные визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставкам и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.