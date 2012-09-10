Четыре района Луганской области отказались от «регионального» русского

Как сообщает УНИАН пресс-служба Луганского областного совета, решение «О мерах по реализации закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в данных районах не будет принято, поскольку русский язык считают родным менее 10% жителей.

По данным ведомства, решение о мерах по реализации языкового закона приняты в 12 из 14 городов областного подчинения, а также в 9 из 17 районов Луганской области. «Депутаты Северодонецкого и Алчевского городских советов, а также Станично-Луганского и Троицкого районных планируют принять решения по нему на ближайших пленарных заседаниях сессий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Ранее статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Севастополь, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, а также Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Харьковская, Луганская, Днепропетровская области и Крым.

Луганский городской совет на сессии 6 сентября принял решение о реализации в городе положений закона «Об основах государственной языковой политики», которое предусматривает предоставление русскому языку статуса регионального.