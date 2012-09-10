Иск России по долгам ЕЭСУ в БЮТ назвали подарком для Тимошенко

Постановление о принятии к рассмотрению исковых требований минобороны РФ к правительству Хозяйственный суд Киева принял еще 5 сентября, но обнародовано оно было только в пятницу, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Напомним, в октябре 2011года СБУ выдвинула против Юлии Тимошенко обвинение в попытке перевести на государство $405,5 млн долга корпорации ЕЭСУ перед минобороны России. Сам долг сформировался в результате невыполнения условий контракта, заключенного между ЕЭСУ и оборонным ведомством,— украинская компания обязалась поставить российским военным стройматериалы, взамен получив от России газ на $405,5 млн. Россия свои обязательства выполнила, ЕЭСУ — нет, заявляли следователи СБУ в прошлом году.

Информация о принятии к рассмотрению хозсудом иска минобороны РФ послужила поводом для резкого заявления партии "Батькивщина". "Очередной виток раскручивания истории с несуществующими долгами корпорации ЕЭСУ перед министерством обороны РФ — это слабая попытка режима Януковича накануне выборов еще раз очернить имя Юлии Тимошенко,— говорится в заявлении партии.

Судебную перспективу иска минобороны РФ в партии "Батькивщина" пока не комментируют. "Мне нечего сказать по этому поводу",— заявил вчера Сергей Власенко.

Его коллеги по фракции "БЮТ-Батькивщина" на условиях off-record отмечают, что отказ украинского суда признать претензии минобороны РФ выгоден Юлии Тимошенко. "Этот иск просто подарок для нас, потому что, если суд откажет россиянам в удовлетворении иска, то фактически признает, что никакого долга перед минобороны России у украинского Кабмина нет, а значит, и нет предмета преступления Юлии Тимошенко,— сказал источник.— Если же иск будет удовлетворен, то за возможность третировать по этому делу Юлию Тимошенко Виктору Януковичу придется заплатить более 3 млрд грн".