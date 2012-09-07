СМИ: Россия требует от Украины вернуть долг ЕЭСУ в 3,2 млрд грн (документ)
09:47, 07 сентября 2012Политика
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Российская Федерация (в лице Министерства обороны РФ), несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине (в лице Кабмина) исковую претензию размером в 3,2 млрд. грн.
Об этом сообщает Обозреватель.
Иск на такую сумму, озвученный в рамках предварительного судебного разбирательства в хозяйственном суде города Киева (дело №5011-61/11342012), предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ, к руководству которой причастна Тимошенко.
В первом судебном заседании 5 сентября судья Ивченко сообщил, что по таким делам нет сроков давности и смягчающих обстоятельств, поскольку в межгосударственной практике по долгам частных компаний, таких как ЕЭСУ, если гарантом выступало государство (Кабмин Украины при премьере Лазаренко), не может быть никаких послаблений.
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