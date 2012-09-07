СМИ: Россия требует от Украины вернуть долг ЕЭСУ в 3,2 млрд грн (документ)

Об этом сообщает Обозреватель.

Иск на такую сумму, озвученный в рамках предварительного судебного разбирательства в хозяйственном суде города Киева (дело №5011-61/11342012), предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ, к руководству которой причастна Тимошенко.

В первом судебном заседании 5 сентября судья Ивченко сообщил, что по таким делам нет сроков давности и смягчающих обстоятельств, поскольку в межгосударственной практике по долгам частных компаний, таких как ЕЭСУ, если гарантом выступало государство (Кабмин Украины при премьере Лазаренко), не может быть никаких послаблений.