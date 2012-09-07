Оппозиция напомнила, что у Азарова опровергли существование долгов ЕЭСУ перед РФ

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Батькивщины”.

“Очередной виток раскручивания истории с несуществующими долгами корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны Российской Федерации – это неудачная попытка режима Януковича накануне выборов в очередной раз очернить имя Юлии Тимошенко”, - говорится в заявлении.

В оппозиции напомнили, что министр юстиции Александр Лавринович уже неоднократно опровергал существование такого долга. В оппозиции процитировали письма из Министерства юстиции и Министерства финансов правительства Николая Азарова, в которых четко сказано, что «в учете Министерства финансов отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны РФ».

Кроме того, пресс-служба разместила ссылку на соответствующие письмо Министерства юстиции за подписью А.Лавриновича от 24.06.2011 и письмо Министерства финансов от 16.06.2011. В них указано, что “по информации Министерства финансов в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны Российской Федерации и Министерством финансов не предоставлялись государственные гарантии по обязательствам корпорации “Единые энергетические системы Украины»

«Иначе как предвыборной провокацией власти сегодняшнее постановление Хозяйственного суда Киева мы трактовать не можем», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины свыше 3,2 млрд грн. Об этом говорится в постановлении суда от 5 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика в обстоятельствах дела, значатся закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

При этом представитель ЕЭСУ на заседание суда не явился.

Как отмечается в судебном постановлении, Государственную казначейскую службу Украины к участию по делу привлекут в качестве второго ответчика, а рассмотрение дела отложено на 9.00 12 сентября.

Справка: в июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарову от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн дол.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.