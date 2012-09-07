Симоненко: После выборов КПУ будет рассматривать возможность вхождения в большинство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции лидер КПУ Петр Симоненко.

По его словам, партия будет “отрабатывать ту тактику, которая нам позволит максимально выполнить из нашей программы то, что мы обещали”. “Понятно, что партия и фракция будет в целом потом рассматривать возможность вхождения или невхождения с кем-то в большинство. Это принципиальный вопрос. Мы обязательно рассмотрим, на каких условиях. Мы никогда не будем торговать принципами, и это у нас исключено вообще. В зависимости от того, какими будут результаты выборов, мы будем выбирать тактику”.