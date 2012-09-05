КИУ: грубые нарушения срывают легитимность выборов в Одесской области

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовал председатель облКИУ Анатолий Бойко на пресс-конференции «Первый месяц избирательной кампании: результаты мониторинга КИУ».

По его словам, «агитационную деятельность в августе Партия регионов, ВО «Батькивщина» и КПУ ведут, в первую очередь, усилиями кандидатов-мажоритарщиков и их сторонников. Предвыборная активность партии «Украина – вперед!» даже понизилась, по сравнению с маем-июлем, а ВО «Свобода» пока вообще не развернула активной кампании».

А.Бойко отметил, что «особенностью ведения предвыборной агитации Партии регионов в Одесской области является, в частности, использование факторов так называемых «народного бюджета» и «народного медосмотра». Кроме того, ПР активно ведет кампанию с помощью бил-бордов, уличных палаток, митингов в поддержку принятого «языкового закона». Агитаторы от ПР приходят также в дома избирателей, чтобы заполнять специальные формы-тесты и узнавать электоральные предпочтения.

Однако «из вопросов формы становится ясно, что избирателей не только агитируют за ПР, но также требуют от них индивидуальные данные и делают отметки об агрессивности или пассивности избирателя», подчеркнул лидер облКИУ.

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Настораживает также множество фактов непрямого подкупа избирателей, отметил А.Бойко. Причем в ответ на замечания о нарушении законности «один из кандидатов нам заявил: «Вот снял я свои плакаты со школ, но они же и пострадают, поскольку я больше им не помогаю».

«Мы в таких случаях напоминаем, - заметил лидер облКИУ, - что никто не запрещает политикам делать добро людям, к примеру, раздавать на улицах капусту. Однако есть одно «но». Пожалуйста, раздавайте бесплатно капусту, если вы не зарегистрировались кандидатом в депутаты. Потому что иначе - это нарушение закона, преступление».

Анализируя деятельность политических сил, кандидатов в депутаты и органов власти по формированию и окружных избирательных комиссий, А.Бойко констатировал: «Крайне тревожными тенденциями избирательной кампании в Одесской области является рост количества фактов препятствования осуществлению агитации, использования «черного пиара», непрямого подкупа избирателей, вовлечения государственных служащих в агитационную деятельность, а также использование для ее ведения бюджетных средств».

«Мы опасаемся, что сохранение подобных негативных тенденций и в дальнейшем может поставить под угрозу легитимность избирательного процесса в Одесской области», - подытожил лидер областного КИУ.