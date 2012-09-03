О нарушениях на выборах можно будет сообщать по SMS
14:10, 03 сентября 2012Политика
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КИУ ввел электронную карту нарушений во время избирательной кампании.
SMS-линия будет работать в день выборов
Комитет избирателей Украины с сегодняшнего дня ввел электронную карту нарушений во время избирательной кампании.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель информационных проектов КИУ Виктор Килимар.
По его словам, карта размещена на сайте КИУ, и она постоянно обновляется в режиме реального времени.
"Информация о нарушениях кандидатами в депутаты, нарушениях со стороны партий поступает к нам от наших наблюдателей, не проверяется, а сразу выставляется на карту", - сказал В.Килимар.
По его словам, в день выборов 28 октября для быстрого реагирования и удобства будет работать SMS-линия, по которой можно будет направлять информацию в КИУ о выявленных нарушениях.
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