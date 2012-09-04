Прокуратура просит Волге 6 лет с конфискацией

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее наказание сегодня во время судебных дебатов в Шевченковском районном суде Киева В.Волге просили назначить представители Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, сторона обвинения просит суд лишить бывшее должностное лицо права на выполнение организационно-исполнительных и административно-распорядительных функций на три года.

В настоящее время в судебных дебатах выступает сторона защиты подсудимого.

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Как сообщал УНИАН, В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.Волге меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор Янукович освободил В.Волгу от должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября прошлого года стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги еще одно уголовное дело. Установлено, что В.Волга в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).