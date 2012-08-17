СМИ: Украина хочет скидку на газ за разрешение обновить подлодки ЧФ в Крыму

Для повышения боевой готовности Черноморского флота Россия построит шесть новых подводных лодок. Спуск на воду первой из них запланирован на конец 2013 года, пишет Радио Свобода.

Однако, до сих пор не определено, где эти лодки будут базироваться - в Крыму или на Северном Кавказе. В Севастополе уже готова пустая причальная база подводного флота, поскольку пока единственная российская подводная лодка «Алроса» на ремонте.

Однако, по словам Сергея Кулика, руководителя севастопольского аналитического центра «Номос», пока не подписано соглашение, которое должно создать межгосударственную правовую базу для такого перебазирования. Украина в целом готова это сделать, однако официальный Киев выдвинул ряд экономических требований.

«Основная причина его неподписания - то, что Украина поставила определенные требования к России, при выполнении которых может подписать это соглашение. Россия пока на это не соглашается. Одно из таких требований Украины - цена на газ. Хотя, я знаю, что оно не единственное», - отметил Сергей Кулик и добавил, что Киев также хочет, чтобы россияне ремонтировали свои военные корабли на украинских заводах и выдвигает еще несколько требований экономического характера.

Вместе с тем, Сергей Кулик говорит, что для Украины непринципиально, стоят ли в Севастополе новые или старые подводные лодки. «Есть срок - до 2042 года и, если это условие будет выполняться, то, хоть новые корабли, хоть старые - но они должны покинуть территорию Украины», - считает эксперт.