Грищенко говорит, что Китай выведет Украину из «тесного треугольника ЕС-Россия-США»

Об этом глава внешнеполитического ведомства пишет в своей статье, опубликованной сегодня в газете «День».

«При всем беспрецедентном значении, которое в своей внешней политике Украина придает европейской интеграции как стратегической цели, все более весомую долю ресурсов, которые дают возможность двигать государственный локомотив в ЕС, мы получаем именно благодаря партнерству с новыми мировыми экономическими лидерами: Турцией, Израилем, Бразилией, Индией, Вьетнамом и прежде всего с Китаем», - отметил К.Грищенко.

Он отметил все более растущую роль Китая как одного из ключевых экономических партнеров Украины, указав, что только за шесть месяцев 2012 года товарооборот между Украиной и КНР увеличился почти на 20%.

По мнению К.Грищенко, значение партнерства с Пекином является важным фактором укрепления курса на снижение зависимости Украины от одного поставщика энергоносителей. «Согласованное на прошлой неделе выделение Китайским банком развития кредитной линии размером 3,66 млрд долларов для внедрения технологий замещения российского газа украинским газифицированным углем наряду с широким привлечением американских и европейских компаний к добыче углеводородов на территории нашего государства, уже в среднесрочной перспективе обеспечит энергетическую независимость Украины, без которой все предыдущие годы мы не имели полной свободы в своей внешней и внешнеэкономической политике», - отметил руководитель МИДа.

Также министр утверждает, что партнерство с КНР помогает Украине решать стратегические задачи национального развития, среди которых, в частности, привлечение многомиллиардных инвестиций в обновление инфраструктуры, создание новых рабочих мест, модернизация высокотехнологичных предприятий и отраслей.

«Традиционный треугольник ЕС - Россия - США при всей важности отношений с каждым из его узлов все-таки стал уже тесноватым для Украины, которая нуждается в ускоренной модернизации», - резюмировал в статье министр иностранных дел Украины.