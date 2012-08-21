Выступление прокурора рассмешило защитников Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв является техническим и объявлен председательствующим судьей Станиславом Мищенко из-за споров, возникших между ним, адвокатами и представителями прокуратуры и некоторыми народными депутатами.

В частности, во время своего выступления представитель прокуратуры Оксана Дрогобицкая заметила, что Ю.Тимошенко в 2009 году единолично приняла решение о заключении газовых контрактов с Россией, которые были невыгодны Украине. Кроме того, О.Дрогобицкая утверждала, что после подписания контрактов Ю.Тимошенко буквально заставила на то время премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина сделать совместный подход к прессе.

Это заявление прокурора вызвало смех у собравшихся в зале.

С.Мищенко сделал замечание присутствующим и сказал, что за некорректное поведение будет удалять нарушителей из зала судебных заседаний.

О.Дрогобицкая пыталась продолжить свое выступление, однако сторона защиты постоянно ее перерывала, в частности, после очередного заявления О.Дрогобицкой адвокат Сергей Власенко сказал, что прокуратура ссылается на документы, которых вообще нет в деле. Его поддержал народный депутат Юрий Кармазин, который заметил, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, прокуроры не имеют права давать политические оценки делам, которые рассматриваются в судах.

С.Мищенко опять сделал замечание присутствующим с просьбой не мешать проведению заседания. Однако это не подействовало на собравшихся, и поэтому судья был вынужден объявить перерыв на 30 минут.