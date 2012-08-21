Суд рассматривает кассацию Тимошенко - начали с обвинений

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас суд заслушивает суть обвинения со стороны прокуратуры.

С позицией от имени прокуратуры выступает прокурор Оксана Дрогобицкая.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом его переносили на 26 июня, 12 июля и 16 августа.

Суд на предыдущем заседании, которое состоялось 16 августа, заслушал адвокатов Ю.Тимошенко, которые просили отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера. Также в суде выступил гражданский истец, представитель компании "Нафтогаз Украины", который попросил оставить приговор без изменений.

Ю.Тимошенко не присутствует на рассмотрении кассации – она неоднократно обращалась к суду с просьбой проводить заседание в ее отсутствие.