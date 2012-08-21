СМИ: Тимошенко сегодня может оказаться на свободе

Коллегия судей приступила к рассмотрению кассации 16 августа и в течении дня почти завершила слушания. Юлия Тимошенко не присутствовала на заседании, поскольку находится на лечении в харьковской больнице.

Защита экс-премьера просит высшую судебную инстанцию Украины признать незаконными решение Печерского районного суда Киева и апелляционного суда, в соответствии с которыми Тимошенко признана виновной в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией и приговорена к семи годам лишения свободы. Приговор Высшего специализированного суда может быть обжалован в Европейском суде по правам человека.

Если суд сегодня отменит вердикт нижестоящих инстанций, замечает Радио Свобода, Тимошенко может оказаться на свободе, поскольку по другим возбужденным против нее уголовным делам мера пресечения не действует.