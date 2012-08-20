«Лучшему транспорту в Киеве быть, или Когда киевляне дождутся метро на Соломенку и Троещину?» - эфир «Киевского форума»

21 августа 2012 года в 19.30 начнётся выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Лучшему транспорту в Киеве быть, или Когда киевляне дождутся метро на Соломенку и Троещину?»

К участию в программе приглашены:

Евгений Водовозов, начальник ГУ транспорта и связи КГГА;

Богдан Тимченко, заместитель начальника ГУ транспорта и связи КГГА;

Владимир Петренко, генеральный директор ПАО «Киевметрострой»;

Александр Сергиенко, директор Института города;

Иван Салий, экс-глава КГГА;

Виктор Яникин, директор проектного института "Укрметротоннельпроект";

Виктор Петрук, инженер-конструктор ООО "Экспресспроект" (автор альтернативного проекта метро на Троещину);

Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум»;

Александр Охотников, директор Дирекции строительства метрополитена КП "Киевский метрополитен";

эксперты, журналисты и неравнодушные киевляне.

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 21 августа (Бойко Юлия).