Кивалов и Колесниченко уже хотят внести правки в языковой закон

Предложения переданы комиссии, которую возглавляет вице-премьер Раиса Богатырева и которая должна подготовить проект изменения закона.

Среди правок, которые предлагают Колесниченко и Кивалов, самая существенная — предложение отменить печатание бюллетеней на региональных языках во время общеукраинских выборов, сообщает "Сегодня".

«Печатая бюллетени в разных местах, мы можем получить обвинения в фальсификации выборов, а это нам ни к чему», — объясняет Колесниченко. Кроме того, в законе хотят выделить определенный срок для изучения местными чиновниками и судьями региональных языков.

Также Колесниченко и Кивалов обратились к Богатыревой с предложением расширить состав ее комиссии: «Сейчас в нее входят только представители украиноязычной интеллигенции, мы же предлагаем, чтобы в комиссии была представлена интеллигенция, для которой родными являются русский, венгерский и другие языки».

А вот предложение советника президента Анны Герман поднять барьер, разрешающий вводить региональный язык, с 10% до 20—30% населения, по мнению Колесниченко, не может быть реализовано: «Это предложение направлено против венгерского, румынского и крымскотатарского языков, которые при увеличении барьера потеряют региональный статус — ведь они имеют 10—15% в своих регионах. В этом случае закон об основах языковой политики превратится в закон о русском языке, так как только он получит право на региональный статус. Не думаю, что это правильно».