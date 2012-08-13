Сегодня кандидаты в депутаты имеют последний шанс зарегистрироваться

Согласно с Законом "О выборах народных депутатов Украины", партии должны подать заявления о регистрации кандидатов, копии свидетельства о регистрации партии и ее устава, решение высшего руководящего органа о выдвижении кандидатов в депутаты, избирательный список кандидатов, пишет Сегодня.

Кроме этого, подаются заявления лиц, включенных в избирательный список партии о согласии баллотироваться кандидатом от этой партии с обязательством в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несовместимую с депутатским мандатом.

Также подаются декларации об имуществе, доходах и расходах, а также документ о внесении денежного залога.

Помимо этого, ЦИК регистрирует кандидата в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения при условии предъявления им лично паспорта или временного удостоверения гражданина Украины и других, предусмотренных законом документов.