Объединенная оппозиция подала иск против ЦИК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», иск подан сегодня от имени ВО «Батькивщина» ее уполномоченным представителем в ЦИК Русланом Князевичем.

В документе отмечается, что, исходя из положений части третьей статьи 76 Конституции Украины, наличие судимости может быть основанием для отказа в избрании народным депутатом, но не может быть основанием для отказа в регистрации лица кандидатом. «Поскольку к моменту завершения избирательного процесса судимость может быть снята или погашена», - говорится в документе.

В иске отмечается, что дела Ю.Тимошенко и Ю.Луценко находятся на рассмотрении судов кассационной инстанции и по этим делам могут быть вынесены оправдательные приговоры. Кроме того, Европейский суд по правам человека по делу «Луценко против Украины» 3 июля признал нарушение Государством Украина целого ряда положений Конвенции о защите прав и свобод человека и установил политический характер его уголовного преследования. Дело «Тимошенко против Украины» назначено к рассмотрению в ЕСПЧ на 28 августа 2012 года.

Объединенная оппозиция требует признать решение ЦИК об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко незаконным и обязать ЦИК зарегистрировать их кандидатами в народные депутаты от политической партии «ВО «Батькивщина» в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.