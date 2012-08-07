Главврач: Речь о выписке Тимошенко из больницы на сегодняшний день не идет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил главный врач медзаведения Михаил Афанасьев, комментируя заявление защитника Ю.Тимошенко народного депутата Сергея Власенко о запланированной на выходные выписке Ю.Тимошенко из больницы.

В то же время он отметил, что решение о выписке Ю.Тимошенко из больницы будет приниматься, принимая во внимание состояние ее здоровья.

«По тем рекомендациям, которые дали нам немецкие медики, мы проводим планомерное лечение. На сегодняшний день речь о выписке не шла. Но больница - это не санаторий. По мере того, какое состояние, тогда и выписывается пациент. На сегодняшний день мы проводим планомерное лечение. Пациентка его получает, выполняет наши рекомендации, делает необходимые процедуры. Лечебный процесс идет полностью», - сказал М.Афанасьев.