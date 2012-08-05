Перед больницей в Харькове собираются сторонники Тимошенко

Перед Центральной клинической больницей «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс лечения экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, для встречи руководства Объединенной оппозиции «Батькивщина» начинают собираться сторонники лидера.

Как передает корреспондент УНИАН, на этот моменту ворот больницы за ее территорией собрались около 70 человек. Люди держат национальные флаги, с символикой ВО «Батькивщина», воздушные шарики белого и красного цветов.

Кроме того, на заборе медицинского заведения сторонники экс-премьера развесили плакаты с ее изображением и транспаранты с надписью «Позор Януковичу и Ющенко – подлым лгунам и изменникам украинской нации!», «Язык - сердце родины», «Уважаем Тимошенко и Луценко – мужественных патриотов и героев нашей современности!», «Сильный лидер – стабильное государство».

Участники пикета выражают поддержку Ю.Тимошенко и требуют прекращения криминального преследования лидера оппозиции.

Вблизи территории больницы собралось большое количество работников милиции. На подъездах к ЦКБ «Укрзализныци» дежурят несколько нарядов ГАИ.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье члены Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» - председатели партий, которые входят в состав объединения, посетят Харьковскую больницу, чтобы выразить поддержку лидеру оппозиции в день годовщины ее незаконного заключения.

В частности, в Харьков прибудут председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, члены Совета Анатолий Гриценко, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Вячеслав Кириленко и другие.