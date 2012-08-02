120 украинских вузов в этом году имели меньше 100 абитуриентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник.

«Введение 140 баллов по профильному предмету было и является попыткой качественно улучшить контингент студентов высших учебных заведений. И эту планку в этом году не преодолели те, кто раньше поступал на контрактную форму обучения», - объяснил Д.Табачник, говоря о причинах такого количества заявлений.

Он также сообщил, что 13 вузов получили до 10 заявлений, а в Украинский институт лингвистики и менеджмента и Хмельницкий институт конструирования моделирования швейных изделий было подано по одному заявлению.

«Не оправдались опасения тех, кто считал, что введение по профильному предмету 140 баллов приведет к уменьшению количества поступающих», - сказал Д.Табачник.

Он отметил, что в абсолютном большинстве высших учебных заведений государственной формы собственности высокие конкурсы на места на обучение по государственному заказу. На эти места претендуют абитуриенты, которые имеют 420 и более баллов.

Как сообщал УНИАН, за период вступительной кампании больше всего заявлений о поступлении поступило в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (45467), Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (41071), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (40751), Национальный авиационный университет (35283) и Национальный университет «Львовская политехника».

Вступительная кампания в Украине проходила с 2 по 31 июля.