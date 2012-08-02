Азаров объяснил, почему Повалий в списке выше, чем Герман

"Нам хотелось, чтобы в первой пятерке был человек, который бы представлял культуру Украины", - сказал премьер-министр в интервью BBC Украина.

"Если вы обратили внимание, то в первой пятерке, четверо - это крупные руководители, экономисты, профессионалы в сфере государственного управления. Таисия Повалий, на мой взгляд, это человек, который имеет не только уникальный, замечательный голос, но и человек, который является патриотом, имеет патриотические убеждения ", - добавил он.

По словам Азарова, Т.Повалий была с партией в самые трудные времена.

"Когда действующая оппозиция была при власти, она занималась настоящими преследованиями, в том числе Таисии Повалий. Ей не давали выступать, только потому что она на президентских выборах 2004 года поддерживала нас, нашего кандидата Виктора Януковича", - отметил глава правительства.

На реплику журналистов о том, что Анна Герман тоже много сделала для Виктора Януковича на выборах 2004 года, Николай Азаров отметил: "Я, например, был и 11-м в списке, и 10-м. Если руководство партии считает, что ты, например, на 13-м месте, - это хорошее для тебя место".