«Свобода» назвала первую пятерку

Олег Тягнибок, Богдан Бенюк, Андрей Мохник, Игорь Мирошниченко и Александр Шевченко вошли в первую пятерку списка кандидатов в народные депутаты от партии «ВО «Свобода» на парламентские выборы 28 октября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли делегаты съезда «Свободы», который проходит в Киеве. Всего в избирательном списке «Свободы» во многомандатном избирательном округе 225 кандидатов.

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