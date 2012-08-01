«Свобода» назвала первую пятерку
13:25, 01 августа 2012Политика
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Олег Тягнибок, Богдан Бенюк, Андрей Мохник, Игорь Мирошниченко и Александр Шевченко вошли в первую пятерку списка кандидатов в народные депутаты от партии «ВО «Свобода» на парламентские выборы 28 октября 2012 года.
Олег Тягнибок возглавил список
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли делегаты съезда «Свободы», который проходит в Киеве.
Всего в избирательном списке «Свободы» во многомандатном избирательном округе 225 кандидатов.
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