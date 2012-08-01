В Донецке из кранов течет вода с червями

Об этом сообщает ТСН.

Горожане высказывают предположение, что черви попали в воду в результате порыва центральной трубы. Санстанция и водоканал обещают через несколько дней выяснить, что за живность плавает и откуда она там взялась. В водоканале для этого будут раскапывать трубы по всей улице.

Санстанция, тем временем, также выясняет, какой именно вид червей попал в водопровод. Воду рекомендуют не пить, а использовать бутилированную. Но централизованно питьевую воду к домам не подвозят. Поэтому, те, кто не может покупать бутилированную, все-таки вынуждены использовать из крана - с червями.

"Наберу, отстоится, затем кипячу - вот так и употребляю... Туалетом несет - вот такой запах", - поделилась наблюдениями местная жительница Валентина Смирнова.