Литвин написал свой "языковой закон"

07:04, 01 августа 2012
Политика
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Проект Закона Украины «О порядке применения языков в Украине» №11052 от 31 июля, зарегистрированный в парламенте председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным, направлен на рассмотрение комитета.

Литвин выбирает вышиванку на Сорочинской ярмарке, фото из архива УНИАН

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады Украины.

В объяснительной записке к проекту закона указано, что его целью является нормирование правовых и организационных принципов применения в Украине государственного языка, региональных языков или языков меньшинств в соответствии с положениями Конституции Украины, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств в части языков национальных меньшинств в Украине.

Соответствующим законопроектом предлагается установить, что данный закон будет вступать в силу со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» об установлении дифференцированного применения положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств к языкам, на которые она распространяется в Украине.

Кроме того, основными положениями законопроекта определено, что статус украинского языка как государственного является одним из основополагающих принципов конституционного строя в Украине. А также, что государственный язык применяется на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства документации и т. п.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом.

При этом, законопроектом определен порядок и границы использования регионального языка, языка меньшинства или языка национального меньшинства в Украине.

Законопроектом также определяются особенности применения языков в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, языка судопроизводства, экономической и социальной деятельности, образования, науки и т. п.

Этим проектом также предлагается признать утратившим силу Закон Украины «О принципах государственной языковой политики», поскольку его положения не отвечают Конституции Украины, другим законам Украины, а также не согласовываются с Законом Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств».

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Как сообщал УНИАН, 31 июля В.Литвин подписал закон о принципах государственной языковой политики.

По состоянию на сегодняшний день данный закон указан на сайте ВР как такой, который уже направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

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