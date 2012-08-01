БЮТ подал в суд на Мартынюка и Литвина

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина», соответствующий иск был подан в Окружной административный суд Киева сразу после появления информации о подписании В.Литвиным Закона «О принципах государственной языковой политики».

В своем иске депутат обвиняет руководство парламента в нарушениях регламента ВР во время внесения, регистрации и голосования языкового законопроекта, а также в нарушении своих прав как гражданина, народного депутата, которому не предоставили возможности принять участие в обсуждении и голосовании данного законопроекта и поправок к нему на пленарных заседаниях ВР.

Ю.Одарченко требует признать противоправными действия первого заместителя председателя ВР А.Мартынюка во время рассмотрения языкового законопроекта. Депутат отмечает, что А.Мартынюк, выполняя функции председателя на пленарном заседании, действовал не в границах и не в способ, предусмотренный законом. В частности, в процедуре принятия закона при отсутствии рассмотрения всех поправок к нему и в голосовании вопроса о принятии данного законопроекта в целом.

Депутат обвиняет В.Литвина в подписании заведомо незаконного документа. И предлагает председателю парламента признать иск: «Если Владимир Литвин подает себя защитником украинского языка, предлагаю ему признать судебный иск и исполнить таким образом свои обязанности. И как председателя Рады, и как гражданина, который выступает против действия языкового закона».

На обеспечение иска Ю.Одарченко требует запретить для всех органов государственной власти совершать любые действия, направленные на вступление в силу закона.

Комментируя свой иск, Ю.Одарченко отметил, что это является позицией фракции «БЮТ-Батьківщина» в Верховной Раде.