Председатель Полтавского облсовета возглавил избирательный штаб ПР
05:56, 01 августа 2012Политика
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Председатель Полтавского областного совета, член Партии регионов Иван Момот возглавил областной избирательный штаб Партии регионов на выборах в парламент 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время брифинга.
По его словам, его кандидатура также внесена в избирательный список партии.
“Я сам в народные депутаты не собираюсь. Моя кандидатура не в проходной части. Меня устраивает должность, которую я занимаю. Я заинтересован в том, чтобы объединить усилия депутатов всех уровней для решения проблем Полтавской области», - сказал И.Момот.
Как сообщалось, Полтавская область разделена на 8 мажоритарных округов.
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