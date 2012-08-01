Председатель Полтавского облсовета возглавил избирательный штаб ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время брифинга.

По его словам, его кандидатура также внесена в избирательный список партии.

“Я сам в народные депутаты не собираюсь. Моя кандидатура не в проходной части. Меня устраивает должность, которую я занимаю. Я заинтересован в том, чтобы объединить усилия депутатов всех уровней для решения проблем Полтавской области», - сказал И.Момот.

Как сообщалось, Полтавская область разделена на 8 мажоритарных округов.