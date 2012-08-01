Украинцы тратят на визы в ЕС 40 млн евро в год

Об этом журналистам сообщили представители общественной инициативы «Европа без барьеров», передает радио «Свобода».

В то же время, более 40% заявителей обращаются за помощью к нелегальным или полулегальным фирмам-посредникам

«На сайте одной такой фирмы-посредника написано: Шенгенская виза всего за 190 евро. Акция это у них такая (а обычно это 250). Выяснилось, что за 190 евро человек получает одноразовую Шенгенскую визу с целью въезда «туризм», полученную в консульстве Польши. Польский «шенген» – это вообще самое простое, что можно оформить. Для этого не требуется вообще ничего, кроме оплаченного ваучера гостиницы, паспорта и 35 евро», – сказал на пресс-конференции главный редактор журнала «Украинский туризм» Юрий Самойлов.

Ранее МИД Украины и посольства стран-членов ЕС неоднократно предупреждали украинцев не пользоваться в вопросе получения виз услугами посредников и неаккредитованных туристических фирм.