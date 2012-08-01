7 приоритетов Ющенко

Об этом он сказал, выступая сегодня на ХІ съезде «Нашей Украины», сообщает пресс-служба партии.

В.Ющенко отметил, что сейчас, на самом деле, в стране происходит не стабилизация ситуации, как об этом заявляет власть, а наоборот - и политическая, и экономическая ситуация ухудшается, страна фактически находится в международной изоляции, разрушается все национальное.

Именно поэтому, отметил В.Ющенко, патриотические силы объединились, чтобы дать ответ на эти вызовы. «Мы создали союз патриотических сил, цель которого - представить программу, которая является очень объемной и формирует базовые принципы, с которыми, мы утверждаем, в Украине будет достигнута политическая стабильность и национальное развитие», - сказал он.

В.Ющенко подчеркнул, что базовыми принципами этой программы являются семь (в перечислении больше - УНИАН) приоритетов: целостная нация, единственный государственный язык; демократическое правовое государство; развитое гражданское общество; европейский выбор, евроатлантическая безопасность; единая украинская поместная церковь; конкурентная экономика; национальный производитель; мощный средний класс; преодоление коррупции; социальная защита граждан.

«Убеждены, что в следующий парламент должны пройти политики, которые способны мыслить как державники», - отметил В.Ющенко.