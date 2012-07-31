Тигипко рад, что его потеснила Повалий
13:50, 31 июля 2012Политика
3220 0
Вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявляет, что певица Таисия Повалий, которая стала вторым номером списка Партии регионов на парламентских выборах, де-факто много и долго работает в Партии регионов.
Об этом написал вице-премьер Сергей Тигипко во время своей онлайн-конференции в Facebook.
"На самом деле, Таисия Повалий много и долго сотрудничает с нами, де-факто работает в партии. Безусловно, большую роль играет то, что она – известна и любима украинцами за свое творчество. Думаю, что это, прежде всего, сыграло свою роль", - пояснил чиновник.
"Я скажу, что очень рад, что она представлена в первой пятерке избирательного списка Партии регионов", - добавил Тигипко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter