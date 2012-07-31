Литвину не хватает денег на рекламу: Что не биллборд, то месячная пенсия

13:44, 31 июля 2012
Политика
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Народная партия не будет формировать партийного списка на выборы в Верховную Раду и выдвигать своих кандидатов в депутаты только в мажоритарных округах.

Литвин сетует, что у него не хватает денег на рекламную кампанию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время ХІІ съезда Народной партии заявил лидер этой политической силы, председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

«Мы пришли к выводу, что нам следует выдвигать своих кандидатов по мажоритарным округам. Откровенно надо сказать, что 5% барьер сложный», - сказал он.

При этом В.Литвин добавил, что вообще не воспринимает никакого барьера.

Кроме того, значительной проблемой является та сумма средств, которая нужна партии для залога при регистрации в ЦИК и для проведения рекламной кампании. «Что не биллборд, то месячная пенсия», - сказал В.Литвин.

Он также добавил, что Народной партии сегодня необходимо проверить реальный уровень поддержки именно в округах.

В.Литвин поблагодарил тех своих однопартийцев, которые намерены баллотироваться по мажоритарке.

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