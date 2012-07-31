Литвину не хватает денег на рекламу: Что не биллборд, то месячная пенсия
Народная партия не будет формировать партийного списка на выборы в Верховную Раду и выдвигать своих кандидатов в депутаты только в мажоритарных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время ХІІ съезда Народной партии заявил лидер этой политической силы, председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
«Мы пришли к выводу, что нам следует выдвигать своих кандидатов по мажоритарным округам. Откровенно надо сказать, что 5% барьер сложный», - сказал он.
При этом В.Литвин добавил, что вообще не воспринимает никакого барьера.
Кроме того, значительной проблемой является та сумма средств, которая нужна партии для залога при регистрации в ЦИК и для проведения рекламной кампании. «Что не биллборд, то месячная пенсия», - сказал В.Литвин.
Он также добавил, что Народной партии сегодня необходимо проверить реальный уровень поддержки именно в округах.
В.Литвин поблагодарил тех своих однопартийцев, которые намерены баллотироваться по мажоритарке.