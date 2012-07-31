ЕЦ обнародовал свой список: в нем три Балоги
«Единый центр» сегодня на партийном съезде выдвинул своих кандидатов в народные депутаты Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
В частности, в выступлении на партийном собрании лидер «Единого центра» Виктор Балога подчеркнул, что партия принимает участие в парламентских выборах путем выдвижения своих кандидатов в одномандатных округах. Такой формат руководящие органы партии признали наиболее оптимальным, исходя из анализа объективных реалий, сложившихся на сегодняшний день в украинской политике. Партия также будет поддерживать ряд кандидатов-самовыдвиженцев, которые попросили о содействии на выборах.
Таким образом, после обсуждения политического доклада делегаты съезда утвердили кандидатов в депутаты от «Единого центра» в одномандатных избирательных округах.
Ими стали:
Балога Виктор – и.о. № 69 (Закарпатская обл.)
Балога Иван – и.о. № 73 (Закарпатская обл.)
Балога Павел – и.о. № 71 (Закарпатская обл.)
Карасев Вадим – и.о. № 217 (г. Киев)
Козел Василий – и.о. № 67 (Житомирская обл.)
Наконечный Николай – и.о. № 200 (Черкасская обл.)
Плужников Михаил – и.о. № 127 (Николаевская обл.)
Петевка Василий – и.о. № 72 (Закарпатская обл.)
Силенков Борис – и.о. № 184 (Херсонская обл.).