ЕЦ обнародовал свой список: в нем три Балоги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, в выступлении на партийном собрании лидер «Единого центра» Виктор Балога подчеркнул, что партия принимает участие в парламентских выборах путем выдвижения своих кандидатов в одномандатных округах. Такой формат руководящие органы партии признали наиболее оптимальным, исходя из анализа объективных реалий, сложившихся на сегодняшний день в украинской политике. Партия также будет поддерживать ряд кандидатов-самовыдвиженцев, которые попросили о содействии на выборах.

Таким образом, после обсуждения политического доклада делегаты съезда утвердили кандидатов в депутаты от «Единого центра» в одномандатных избирательных округах.

Ими стали:

Балога Виктор – и.о. № 69 (Закарпатская обл.)

Балога Иван – и.о. № 73 (Закарпатская обл.)

Балога Павел – и.о. № 71 (Закарпатская обл.)

Карасев Вадим – и.о. № 217 (г. Киев)

Козел Василий – и.о. № 67 (Житомирская обл.)

Наконечный Николай – и.о. № 200 (Черкасская обл.)

Плужников Михаил – и.о. № 127 (Николаевская обл.)

Петевка Василий – и.о. № 72 (Закарпатская обл.)

Силенков Борис – и.о. № 184 (Херсонская обл.).