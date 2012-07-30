ПР утвердила списки в Раду, но не рассказала какие

Премьер-министр Украины Николай Азаров, певица Таисия Повалий, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, секретарь СНБО Андрей Клюев, лидер фракции Партии регионов в парламенте Александр Ефремов возглавили список кандидатов в народные депутаты от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала делегаты съезда проголосовали за список кандидатов в народные депутаты от Партии регионов в едином многомандатном общегосударственном округе, но имена кандидатов в депутаты не были названы.

«Будущие кандидаты в депутаты отбирались по результатам социологических опросов, учитывая их профессиональные и политические качества, отношение к ним избирателей, партийных организаций и рядовых членов партии. Они прошли широкое обсуждение в региональных партийных организациях и избирательных штабах», - сказал Н.Азаров.

После этого первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак пригласил Н.Азарова, Т.Повалий, С.Тигипко, А.Клюева и А.Ефремова на сцену.

Фамилии остальных кандидатов в народные депутаты не было названы.

Также во время съезда делегаты утвердили список кандидатов в депутаты в одномандатных округах, но имена кандидатов также не были обнародованы.