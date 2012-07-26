Гриценко назвал задачу-минимум и максимум Объединенной оппозиции

Это позволит ему официально стать кандидатом в народные депутаты от Объединенной оппозиции “За Батьківщину”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Гриценко сказал на пресс-конференции во Львове.

Он также отметил, что задачей максимум для Объединенной оппозиции является получение 300 депутатских мандатов.

“Большинство оппозиции в Верховной Раде почувствуют все, - заверил А.Гриценко. – Сколько Чечетов ни будет поднимать рук-ног – ни одного коррупционного закона правительство не внесет, а если внесут – то не пройдет, бюджет за 15 минут не примут, закон “О языке” не примут”.

Задачей минимум А.Гриценко считает 170-180 оппозиционных депутатов в парламенте „которые заблокируют то, что Янукович планирует сделать”.

„А именно: внести изменения в Конституцию, чтобы в Украине не было больше всенародных выборов Президента, а главу государства с царскими полномочиями избирали в Верховной Раде. Для таких изменений в Конституции необходимо 300 голосов народных депутатов. Потому ближайшие парламентские выборы – это важный этап и для смены власти, и для сохранения возможности проведения будущих президентских выборов всенародным голосованием”, - сказал А.Гриценко.

Он также подчеркнул, что „за два года страну развернули на 180 градусов, лишили европейской перспективы, уничтожают побеги демократии, предпринимательства, свободной журналистики, парламентаризма – всего того, к чему мы очень долго шли».