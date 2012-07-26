Главный тюремщик пожурил журналистов за необъективность

Как передает корреспондент УНИАН, в начале своего выступления во время выездного заседания коллегии Государственной пенитенциарной службы в Ривненской области он вспомнил о телесюжете Константина Усова о Лукьяновском СИЗО, упрекнув, что в большинстве случаев СМИ освещают ситуацию в следственных изоляторах односторонне, игнорируя объективные проблемы, решение которых зависит не только от пенитенциарной системы.

«При этом у них совсем не вызывает интерес информация о той работе, которая ведется администрацией следственных изоляторов в тесном взаимодействии с местными органами власти ради улучшения условий пребывания заключенных и материально-бытового и медицинского обеспечения»,- заявил А.Лисицков.

Он признал, что проблем в СИЗО остается много, поэтому наведение порядка и обеспечения законности должно быть предметом первоочередного внимания руководителей территориальных органов ГПтС.

По словам А.Лисицкова, в настоящее время идет сокращение количества изоляторов временного содержания. В частности, их планируют сократить на 30%. Однако те СИЗО, которые останутся, оборудуют видеокамерами и другой техникой по европейским стандартам, что является задачей не только пенитенциарной службы, но и судебной администрации Украины.