Главный тюремщик пожурил журналистов за необъективность
Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков критикует журналистов, которые, по его мнению, необъективно освещают ситуацию в следственных изоляторах.
|Лисицков сделал замечание СМИ
«При этом у них совсем не вызывает интерес информация о той работе, которая ведется администрацией следственных изоляторов в тесном взаимодействии с местными органами власти ради улучшения условий пребывания заключенных и материально-бытового и медицинского обеспечения»,- заявил А.Лисицков.
Он признал, что проблем в СИЗО остается много, поэтому наведение порядка и обеспечения законности должно быть предметом первоочередного внимания руководителей территориальных органов ГПтС.
По словам А.Лисицкова, в настоящее время идет сокращение количества изоляторов временного содержания. В частности, их планируют сократить на 30%. Однако те СИЗО, которые останутся, оборудуют видеокамерами и другой техникой по европейским стандартам, что является задачей не только пенитенциарной службы, но и судебной администрации Украины.